Maarten Martens: ‘Anderlecht denkt: wij hebben Villarreal uitgeschakeld, dan kunnen we ook AZ verslaan’

Met samenvatting Prima generale voor AS Roma op weg naar kraker in de Kuip tegen Feyenoord

AS Roma heeft de laatste competitiewedstrijd voor de eerste ontmoeting met Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League gewonnen. Het elftal van coach José Mourinho won bij Torino: 0-1. Voor AS Roma betekende dat de eerste zege buiten het eigen stadion sinds 22 januari.