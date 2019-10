Maaskant na bekerschande: ‘Pas crisis in Venlo als het bier op is’

VVV, dat in de eredivisie op de voorlaatste plaats staat, wist op sportpark Pronsebroek in Heerlen pas in de blessuretijd een verlenging af te dwingen door de gelijkmaker van Elia Soriano (2-2). In het extra half uur werd niet gescoord, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De amateurs schoten vanaf 11 meter vier keer raak, terwijl namens de eredivisionist Richard Neudeceker en Haji Wright faalden.

,,Ik hoef hier niet veel woorden aan vuil te maken. Het is een schande wat we hier hebben gepresteerd”, zei Maaskant, die de vrije dag voor zijn spelers introk en voor donderdagochtend een training op het programma zette. ,,Dat er kritiek komt, is volkomen terecht. Als die kritiek allemaal naar mij toe komt, dan zij dat zo. Maar ik denk dat we dit als hele team moeten dragen. We hebben allemaal gefaald. Het moet echt heel snel anders. Nou, zondag spelen we tegen Feyenoord.”