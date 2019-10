Maher blinkt uit tegen oud-werkgever, slecht optreden Hendrix en Bijen

RapportcijfersMet een fraai doelpunt tegen zijn voormalige club PSV had Adam Maher een belangrijke aandeel in de overwinning van zijn club FC Utrecht. Hij kreeg een 8 voor zijn prestatie. Bryan Linssen scoorde alweer en had ook een 8. Net als Willem II-verdediger Holmén en Saïd Bakari van RKC die een doelpunt maakte tegen Ajax.

Mede door zijn rode kaart beleefde Jorrit Hendrix een slechte avond met PSV tegen FC Utrecht. Hij kreeg een 4 voor zijn optreden. Ook de Twente-spelers Peet Bijen en Keito Nakamura kregen dat cijfer. Net als Groningen-middenvelder Azor Matusiwa. Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen (4,5) beleefde tegen Heracles ook geen topdag.

AZ – Heerenveen 2-4

AZ: Bizot 5; Svensson 7, Vlaar 7,5 (68. Hatzidiakos -), Wuytens 4,5 (73. Clasie -), Wijndal 6; Koopmeiners 5,5, Midtsjø 7, De Wit 5; Idrissi 6, Druijf 5 (68. Aboukhal -), Stengs 6.

Heerenveen: Hahn 4,5; Floranus 6, Dresevic 6,5, Botman 6,5, Woudenberg 6 (64. Van Rhijn -); Kongolo 7, Faik 7, Veerman 7,5; Van Bergen 7 (82. Halilovic -), Odgaard 7 (90. Dreyer -), Ejuke 6,5.

Scheidsrechter Kuipers: 6,5.

Man of the match: Joey Veerman was betrokken bij alle vier de doelpunten van Heerenveen. Hij lijkt geen enkele moeite te hebben om zich aan te passen aan het niveau van de eredivisie.

Volledig scherm © BSR Agency

RKC – Ajax 1-2

RKC: Vaessen 7,5; Gaari 6,5, Mulder 7, Delcroix 7,5, Bakari 8; Rienstra 7, Spierings 8, Leemans 6,5 (86. Vermeulen -); Tahari 7, Vente 5,5 (64. Maatsen -), Elbers 7 (78. Sow -).

Ajax: Onana 6; Dest 5, Veltman 5, Blind 6.5, Mazraoui 5 (59. Schuurs 5.5); Van de Beek 6, Martínez 5; Ziyech 6 (59. Neres 5), Promes 6,5 (88 Alvarez), Tadic 6; Huntelaar 5.

Scheidsrechter Lindhout: 7,5.

Man of the match: Met zijn doelpunt tegen Ajax kwam Saïd Bakari twee keer in de recordboeken terecht. Hij was daarmee de eerste speler van RKC die een doelpunt tegen Ajax wist te scoren sinds Benjamin De Ceulaer in 2009. Bakari was ook de eerste voetballer uit de Comoren met een eredivisiedoelpunt.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Twente – Willem II 0-1

FC Twente: Drommel 6,5, Latibeaudiere 6, Bijen 4, Schenk 5,5, Verdonk 5,5, Brama 6 (60. Selahi 6), Roemeratoe 6, Espinosa 5,5, Aitor 5 (62. Menig -), Vuckic 5, Nakamura 4 (74. Berggreen -).

Willem II: Wellenreuther 6; Heerkens 7,5, Holmén 8, Peters 7,5, Nelom 6,5 (44. Nieuwkoop 7,5); Saddiki 6,5, Vrousai 6,5, Llonch 7; Nunnely 7 (68. Ndayishimye-), Pavlidis 5,5 (79. Gladon -), Köhlert 6.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6.

Man of the match: Samuel Holmén maakt indruk bij Willem II waar hij inmiddels een onmisbare schakel is geworden in de laatste linie.

Volledig scherm Samuel Holmén jaagt Haris Vuckic op. © BSR Agency

VVV – Vitesse 0-4

VVV: Kirschbaum 4,5; Pachonik 5, Röseler 5, Schäfer 5, Janssen 5; Post 5,5, Cattermole 5,5, Neudecker 5,5 (79. Opoku -); Van Ooijen 5,5 (56. Soriano 5), Wright 5,5 (56. Sinclair 5), Yeboah 6.

Vitesse: Pasveer 7,5; Dasa 6,5, Doekhi 6, Obispo 6,5, Clark 6; Foor 6, Bazoer 7, Bero 6 (87. Vroegh -), Linssen 8; Matavz 5,5 (75. Buitink -), Dicko 7,5 (66. Grot -).

Scheidsrechter Mulder: 6.

Man of the match: Bryan Linssen blijft maar scoren in de eredivisie. De clubtopscorer van Vitesse was twee keer trefzeker tegen zijn oude club VVV.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – PSV 3-0

FC Utrecht: Paes 6,5; Klaiber 7,5, Janssen 7, Hoogma 7, Van der Maarel 7; Van Overeem 7 (80. Troupée -), Gustafson 7, Maher 8, Ramselaar 7 (75. Emanuelson -), Van de Streek 7, Kerk 6,5.

PSV: Zoet 5; Dumfries 6, Baumgartl 5, Viergever 5, Sadílek 5; Hendrix 4, Rosario 6 (86. Gutiérrez -), Ihattaren 5 (78. Mitroglou -); Bergwijn 6, Malen 5,5, Doan 5,5 (72. Gakpo -).

Scheidsrechter Makkelie: 5.

Man of the match: Adam Maher beleefde zijn ultieme moment van wraak tegen PSV, de club waar hij lang onder contract stond maar nooit kon doorbreken. Met de 2-0 bleek het verzet bij PSV definitief gebroken.

Volledig scherm Adam Maher viert zijn goal. © BSR Agency

PEC Zwolle – ADO Den Haag 3-1

PEC Zwolle: Mous 6; Van Wermeskerken – (13. Bajselmani 5), Lachman 6,5, Nakayama 6,5, Paal 5; Hamer 6,5, Clement 6, Bel Hassani 6 (77. Johnsen -); Saymak 7, Ghoochannejhad 6 (90. Kersten -), Van Crooij 6.

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 5, Beugelsdijk 5, Pinas 5,5, Meijers 5; Malone 6,5, Immers 5,5 (80. Haye-), Bakker 5 (77. Necid -); Summerville 5, Kramer 6,5, Goossens 5,5 (63. Ould-Chikh -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 5.

Man of the match: Mustafa Saymak deed nog niet echt van zich spreken sinds de terugkeer bij zijn voormalige werkgever PEC Zwolle, maar tegen ADO Den Haag was hij goed voor twee assists.

Volledig scherm Mustafa Saymak probeert Tom Beugelsdijk van zich af te houden. © BSR Agency

FC Emmen - Fortuna Sittard 2-1

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 5, Heylen 5,5, Görgülü 6,5, Burnet 6,5; Laursen 5,5 (80. Kolar -), Chacón 6, Peña 6,5 (90. Beste -), Hiariej 6; Slagveer 4,5 (46. Arias 7), De Leeuw 5,5.

Fortuna Sittard: Koselev 6; Essers 5 (85. Karjalainen -), Angha 6 (60. Harris 6), Ninaj 6, Cox 5; Passlack 5, Smeets 6, Tekie 5,5, Ciss 6; Sambou 6 (71. Damascan -), Diemers 6,5.

Scheidsrechter Nijhuis: 6,5.

Man of the match: Dankzij invaller Jafar Arias kantelde de wedstrijd in het voordeel van FC Emmen.

Volledig scherm Jafar Arias neemt een selfie met de uitbundige Michael de Leeuw naast hem. © BSR Agency

FC Groningen – Sparta 2-0

FC Groningen: Padt 6,5, Zeefuik 5, Te Wierik 5, Itakura 6,5, Van Hintum 5 (59. Van Kaam 6), Hrustic 5 (67. Sierhuis), Matusiwa 4 (80. Gudmundson), El Hankouri 5, El Messaoudi 6,5, Warmerdam 6, Benschop 5.

Sparta: Coremans 4,5; Abels 5, Vriends 6, Mattheij 5,5, Faye 6, Harroui 5, Auassar 5, Smeets 4,5 (85. D. Duarte), Rayhi 5, Ache 5 (72. Piroe -), Dervisoglu 5 (59. Veldwijk -).

Scheidsrechter Blom: 6,5.

Man of the match: Sergio Padt was weer belangrijk voor FC Groningen. De keeper stopte een strafschop. Daardoor kon de thuisploeg er alsnog met de winst vandoor gaan.

Volledig scherm Sergio Padt stopt de penalty van Bryan Smeets. © BSR Agency

Feyenoord – Heracles 1-1

Feyenoord: Vermeer 6; Karsdorp 5, Ié 6, Senesi 5, Haps 6; Toornstra 6 (84. Narsingh -), Kökcü 5 (62. Burger -), Fer 6; Berghuis 5, Jørgensen 4,5, Sinisterra 5.

Heracles: Blaswich 6,5; Bakboord 6, Van den Buijs 6,5, Knoester 7, Czyborra 6,5; Kiomourtzoglu 7, Merkel 6, Mauro Junior 7 (85. Cijntje -); Koning 6, Dessers 6, Dos Santos 6 (79. Jakubiak-).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: De bij Feyenoord opgeleide Heracles-verdediger Mats Knoester was de beste man op het veld in de Kuip.