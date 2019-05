Makkelie: Halve finale Europa League en hoofdrol bij ontknoping eredivisie

Makkelie floot eerder dit seizoen onder meer de return in de kwartfinale van de Champions League tussen FC Porto en Liverpool en de achtstefinalewedstrijd van hetzelfde toernooi tussen Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur. De tweede wedstrijd van de halve finale van het tweede Europese clubtoernooi begint donderdag om 21.00 uur. Het eerste duel in Londen won Arsenal met 3-1.

Een paar dagen later, op de allerlaatste speeldag, is Makkelie de leidsman voor het mogelijke kampioensduel van Ajax. In Doetinchem kunnen de Amsterdammers tegen De Graafschap de 34ste landstitel binnenhalen. In Eindhoven is Bas Nijhuis de scheidsrechter voor het duel tussen PSV en Heracles Almelo.



Ajax en PSV staan met twee duels te gaan beiden op kop in de eredivisie. Ajax heeft echter een veel beter doelsaldo (+81 om +71).