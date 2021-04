Makkelie zet grensrechter Diks uit EK-team na rel rond Ronaldo

Het missen van een doelpunt van Cristiano Ronaldo in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal (2-2) vorige maand is grensrechter Mario Diks duur komen te staan. Scheidsrechter Danny Makkelie heeft de Leeuwarder de wacht aangezegd. Diks loopt daardoor deze zomer het EK mis.

Diks haalde zich in Belgrado de woede van Ronaldo op de hals toen hij vlak voor tijd niet zag dat een inzet van de Portugees de doellijn was gepasseerd. Omdat er geen VAR bij de wedstrijd was, kon de verkeerde beslissing niet worden gecorrigeerd. Door die fout verspeelde Portugal twee dure punten. En Diks zijn krediet bij Makkelie, die zijn vaste assistent heeft vervangen door Jan de Vries.

,,Het is juist dat Jan de Vries de positie van Mario Diks in het team heeft overgenomen‘’, zo bevestigt Makkelie. ,,Het betreft een teamaangelegenheid. Uit respect voor Mario, maar ook in het belang van het team, doen we over de reden van de wisseling geen uitspraken.”

Voor Diks is het een hard gelag. ,,Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK”, zegt de grensrechter bij Omrop Fryslân. ,,Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is.”

Diks was jarenlang een van de vaste assistenten van Makkelie. Ze waren actief in meerdere internationale wedstrijden, zoals de finale van de Europa League in 2020 en de halve finale van het WK voor clubteams begin dit jaar. ,,Ik had echt gehoopt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking de afgelopen jaren.”