Man (32) uit Roelofarendsveen die mogelijk Ajacied Klaassen verwondde zit nog vast

De 32-jarige man die woensdagavond is aangehouden voor het gooien van een voorwerp dat Ajacied Davy Klaassen verwondde , zit nog vast. Zijn verhoor gaat donderdag verder, zegt een woordvoerder van de politie.

Vanaf de tribune in de De Kuip in Rotterdam werd tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax vermoedelijk een aansteker gegooid, die op het hoofd van Klaassen terechtkwam. De man uit Roelofarendsveen is hiervoor aangehouden.

Volgens de politiewoordvoerder is op beelden te zien dat er meer voorwerpen vanaf te tribune zijn gegooid, waar mogelijk meer mensen bij betrokken zijn. ,,We doen hier onderzoek naar.”

Tijdens het bekerduel werd nog een tweede persoon aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. De politie kon donderdagochtend nog niet zeggen of deze verdachte nog vast zit.

Na het incident legde scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd na 62 minuten een half uur stil. Kort na de hervatting van het duel ging Klaassen op de grond zitten en liet hij zich vervangen. Ajax won de wedstrijd met 1-2 en bereikte daarmee de finale van het toernooi om de KNVB-beker. PSV is op 30 april de tegenstander.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat weten dat hij het ‘teleurstellend’ vindt dat het nodig was om de wedstrijd te staken, door toedoen ‘van iemand die zich klaarblijkelijk uitgeeft voor supporter’. ,,Dankzij snel speurwerk van de Feyenoordorganisatie en de politie is de verdachte aangehouden. Hij mag het nu aan de rechter uitleggen. Ik was erbij en ik ga met nare bijsmaak naar huis.”

Volgens Aboutaleb illustreert dit soort incidenten nogmaals hoe beladen de Klassieker is, en waarom het niet eenvoudig is de uitsupporters van de beide clubs over en weer toe te laten.