Man Utd bevestigt akkoord over Fernandes, Haye naar NAC

NAC hengelt Haye binnen

Een kleine drie dagen voor het sluiten van de transfermarkt heeft NAC een belangrijke slag geslagen met het aantrekken van Thom Haye, dat melden diverse bronnen rondom de Bredase club. De sierlijke middenvelder wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van ADO Den Haag.

De 24-jarige technicus is woensdag medisch gekeurd en zal naar verluidt donderdag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert staan. Bij de huurovereenkomst heeft NAC tevens een optie tot koop bedongen. De verwachting is dat Haye, in de zomer van 2012 als basisspeler Europees kampioen met Oranje onder 17, vrijdag wordt opgenomen in de wedstrijdselectie voor de ontmoeting met Excelsior in Rotterdam.

ADO Den Haag

Man Utd bevestigt akkoord met Sporting

Wat eerder al uitlekte, is nu bevestigd door Manchester United: de Engelsen hebben met Sporting Lissabon een akkoord bereikt over de transfer van spelmaker Bruno Fernandes. De 25-jarige Portugees moet nog wel medisch gekeurd worden.

Bruno Fernandes of Sporting CP

Mart Lieder per direct naar Odense

Eigenlijk zou hij na het seizoen SønderjyskE verlaten, maar Odense heeft Mart Lieder per direct overgenomen. De 29-jarige spits verlaat de nummer 11 van de Deense competitie en gaat spelen voor de nummer 9. Lieder speelde in Nederland voor Vitesse, RKC, FC Dordrecht en FC Eindhoven. Bij laatstgenoemde club werd Lieder in 2017/2018 topscorer van de Jupiler League met 30 treffers. Dit seizoen staat de teller van de spits op zes goals.

Mart Lieder en Stephen Warmolts.

FC Utrecht neemt afscheid van Makienok en Jensen

Simon Makienok en David Jensen zijn verkocht door FC Utrecht aan respectievelijk Dynamo Dresden en New York Red Bulls.

Makienok is in Dresden, zijn transfer is nog niet officieel aangekondigd. De overgang van Jensen is wel wereldwijd gemaakt door beide clubs. Doelman Jensen verloor zijn basisplaats bij FC Utrecht aan Maarten Paes en kwam ook niet meer in beeld toen diezelfde Paes geblesseerd raakte. In plaats daarvan werd besloten om Jeroen Zoet van PSV te huren. Jensen kon (in de buurt van) Nederland blijven, maar er was ook belangstelling uit Scandinavië en de Verenigde Staten. Vandaag tekende de 27-jarige Deen, na 112 officiële duels voor FC Utrecht, bij New York Red Bulls.

In navolging van Jensen wordt de transfer van Makienok ook snel wereldkundig gemaakt. Hij speelde vanaf 2017 voor FC Utrecht, al stond zijn periode in de Domstad vooral in het teken van blessures. Hij kwam tot slechts negen officiële wedstrijden. Een glorieuze rentree in de KNVB-beker tegen Excelsior’31 en in de eredivisie tegen Fortuna Sittard, twee duels waarin de boomlange Deen scoorde, veranderde niets aan het troebeler wordende perspectief van Makienok.

Simon Makienok en DavidJensen op de eerste trainingsdag.

Mertens in beeld bij Chelsea

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller is Chelsea volgens Sky Sports Italia bij Dries Mertens (32) uitgekomen. Chelsea zou hem met onmiddellijke ingang willen aantrekken. Napoli ziet hem liever niet gaan. De naam van de ex-PSV’er is niet nieuw op Stamford Bridge. Twee jaar geleden probeerde Antonio Conte hem al naar Stamford Bridge te halen. Mertens paste toen, maar zijn naam werd in december wel degelijk een eerste keer intern besproken bij Chelsea. Eerder als een optie komende zomer, wanneer hij einde contract was, dan nu.

Volledig scherm © EPA

Feyenoord heeft Özyakup binnen

Feyenoord en Besiktas hebben de transfer van Oguzhan Özyakup bevestigd. De middenvelder gaat op huurbasis bij de Rotterdamse club spelen. Lees meer.

Sparta bindt Auassar langer

Adil Auassar voetbalt ook volgend seizoen voor Sparta Rotterdam. De eredivisionist heeft het aflopende contract met de 33-jarige middenvelder met een seizoen verlengd. Auassar kwam dit seizoen in zeventien competitieduels in actie waarin hij een keer doel trof. ,,Adil is niet alleen onze aanvoerder maar ook uitgegroeid tot een bepalende speler voor ons team’’, verklaarde technisch directeur Henk van Stee. Auassar speelde eerder voor onder meer VVV-Venlo, Feyenoord, Excelsior en Roda JC.

Tesfaldet Tekie en Adil Auassar.

Marí van Flamengo naar Arsenal

De transfer van Pablo Marí naar Arsenal is rond. Nadat Flamengo eerder via Twitter de verdediger bedankte voor zijn diensten de afgelopen jaren, bevestigd Arsenal nu de transfer op hun Twitter-pagina. De Spanjaard komt in eerste instantie op huurbasis over, maar de ploeg uit Londen heeft wel een optie tot koop in de zomer. Mari speelde in het seizoen 2017/2018 nog op huurbasis voor NAC Breda. De Spaanse verdediger won dit jaar de Copa Libertadores met Flamengo.

Hertha wil Spurs voor blijven in strijd om Piatek

Hertha BSC wil Krzysztof Piatek over nemen van AC Milan. De spits mag, mede door de komst van Zlatan Ibrahimovic, vertrekken uit Milaan en staat dus in de belangstelling van onder andere Tottenham Hotspur en nu dus Hertha. De ploeg uit Berlijn hoopt te stunten met het aantrekken van de Pool en heeft 27 miljoen voor de spits over.

Piatek (R) viert een goal van Milan samen met ploeggenoot Giacomo Bonaventura

Wolves geïnteresseerd in nog een Portugees

Wolverhampton Wanderers is volgens de BBC geïnteresseerd in Olympiakos-buitenspeler Daniel Podence. Wolves manager Nuno Espirito Santo wil de flankspeler aan zijn selectie toevoegen om voor wat nieuw elan te zorgen. Podence speelt sinds de zomer van 2018 voor de Grieken.

Daniel Podence strijdt met Spurs-verdediger Davies om de bal.

Vitesse wil Brenet huren van Hoffenheim

Vitesse wil Joshua Brenet aantrekken. De Arnhemse eredivisionist is met de Duitse Bundesligaclub Hoffenheim in onderhandeling over een huurperiode tot de rest van dit seizoen.

Brenet (25) is een ervaren verdediger. Hij kan zowel op links als rechts op de vleugel uit de voeten. Daar is Vitesse dun bezet.

De Limburger groeide op bij Roda JC en brak in het profvoetbal door bij PSV. In Eindhoven werd hij ook international. Hij kwam tot twee interlands. In de eredivisie speelde hij 109 wedstrijden. Brenet maakte in 2018 de overstap naar TSG 1899 Hoffenheim. Hij kwam in de Bundesliga tot slechts veertien competitieduels.

Onder coach Alfred Schreuder heeft hij dit seizoen in Duitsland geen uitzicht op speeltijd. Brenet speelde slechts twee wedstrijden in de Duitse beker.

Vitesse doet desgevraagd geen mededelingen over transfers.

Joshua Brenet kan onder trainer Alfred Schreuder amper op speeltijd rekenen.

Clubicoon Peters blijft bij Willem II

Jordens Peters blijft nóg een seizoen bij Willem II. De aanvoerder is al acht seizoenen aan de Tilburgse club verbonden en heeft zijn contract met minstens een jaar verlengd. Het contract van Peters liep deze zomer af. ,,Toen ik hier in 2012 tekende had ik niet verwacht dat ik zolang voor Willem II uit zou komen", vertelt Peters. ,,Doordat de club door de jaren stappen heeft gezet, professioneler werd en de resultaten verbeterden, is er voor mij geen aanleiding geweest om de club tussentijds te willen verlaten. Het gras is aan de overkant niet altijd groener, ik koester wat ik hier heb. Natuurlijk dragen de huidige prestaties positief bij aan mijn goede gevoel bij Willem II, maar dat zou ik na al die jaren ook hebben gehad als we er niet zó goed voor stonden. Ik speel met veel plezier en trots voor deze mooie club."

Transfervrije Bony naar Al-Ittihad

Wilfried Bony heeft een nieuwe club gevonden. De 31-jarige spits, die van 2011 tot en met 2013 voor Vitesse speelde, heeft een contract getekend bij Al-Ittihad uit Saudi-Arabië. Bony was sinds eind vorig jaar transfervrij nadat zijn contract bij Swansea City afliep. De Ivoriaan speelde afgelopen seizoen voor Al-Arabi op huurbasis en kwam in het verleden verder uit voor onder meer Manchester City en Stoke City. Bony hield de laatste weken zijn conditie op peil bij de Engelse vierdeklasser Newport County.

Wilfried Bony.

PSV hoopt op medewerking Palace met Van Aanholt

Linksback Patrick van Aanholt moet bij PSV de topversterking van deze transferwinter worden. PSV moet echter hopen op medewerking van Crystal Palace.

PSV wil het geld dat voor Steven Bergwijn binnenkomt (32 miljoen euro) het liefst investeren in duurzame oplossingen voor het elftal. De club hoopt de komende dagen Patrick van Aanholt (29) als nieuwe linksback te begroeten. PSV heeft deze week een bod van ruim zeven miljoen euro op hem gedaan. Zijn huidige club Crystal Palace moet daar nog een standpunt over innemen. De Britten zijn huiverig om Van Aanholt te laten gaan en willen meer dan tien miljoen euro, zo klinkt vanuit de omgeving van de verdediger door.

Patrick van Aanholt zou een transfer naar PSV zelf wel zien zitten.

Ajax aast op Braziliaans talent Antony

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaanse aanvaller Antony. De 19-jarige buitenspeler speelt voor Sao Paulo. Lees hier meer!

Antony tijdens een training met een Braziliaans jeugdteam.

United en Sporting akkoord over transfersom Fernandes

Manchester United en Sporting Lissabon hebben een akkoord bereikt over de transfersom voor Bruno Fernandes. Dat meldt Sky Sports. De Engelse club betaalt 55 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 80 miljoen. 10 miljoen euro bonus is gereserveerd voor makkelijk haalbare doelen, Sporting ontvangt 15 miljoen extra als Fernandes de Ballon d’Or wint.

Bruno Fernandes in actie namens Sporting.

Hoe fit is Feyenoord-aanwinst Özyakup?

Oguzhan Özyakup tekent vandaag of morgen een contract bij Feyenoord. De in Zaandam geboren middenvelder wordt op huurbasis genomen van Besiktas, waar hij op een zijspoor was beland. De vraag is alleen: hoe fit is de 42-voudig Turks international en is hij een directe versterking voor de ploeg van trainer Dick Advocaat? Clubwatcher Mikos Gouka geeft het antwoord.