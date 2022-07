Manchester United hoopt op 'vaardige' Lisandro Martínez: ‘Voor trainers een lekkere speler om mee te werken’

Het kan verkeren in het voetbal. De trainer die Lisandro Martínez begin 2021 niet goed genoeg vond voor zijn basisploeg bij Ajax (tot onbegrip van een groot deel van de achterban), biedt nu vijftig miljoen euro om ook in Manchester over de Argentijnse verdediger te kunnen beschikken. Ajax is nog niet gezwicht voor dat voorstel van Erik ten Hag. Maar de verwachting is wel dat Martínez spoedig op Old Trafford gepresenteerd zal worden.