Mannen (19 en 26) aangehouden voor poging tot overval op Ajax-aanvoerder Dusan Tadic

Stijn Schaars werd in 2009 kampioen met AZ: ‘Ik schat deze ploeg niet zo hoog in als onze van destijds’

Ajax is in crisis, Feyenoord bouwt een nieuw elftal en ook PSV is nog niet stabiel. Ondertussen leidt AZ de ranglijst van de eredivisie en is de vraag: wordt dit het seizoen van de Alkmaarders? ,,Op de bank zie ik nog een groot verschil met onze kampioensploeg uit 2009’’, zegt Stijn Schaars.

16 oktober