Marcellis: van Oranje-international tot VVV’s performance-coach

Hij werd als voetballer onder meer kampioen met PSV, pakte de KNVB-beker met AZ, en speelde drie interlands namens het Nederlands Elftal. Maar nu gooit Dirk Marcellis (32) het (alweer) over een andere boeg. De oud-verdediger, die tot voor kort accountmanager was bij PEC Zwolle, wordt performance-coach bij VVV.

Performance-coach, Dirk, leg eens uit. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Dirk Marcellis: ,,Tja, geef het beestje maar een naam. Ik word in deze rol de brug tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal van VVV. Mijn voornaamste taak is daarin het begeleiden van spelers op weg naar hun doorbraak. In de opleiding van PSV heb ik zelf ervaren wat er allemaal komt kijken bij het vak van beginnend prof. Hoe ga je met de druk en verwachtingen om? Hoe blijf je rustig onder meningen van buitenstaanders? Met dat soort zaken wil ik jonge spelers helpen. Ik kijk er echt naar uit.”

Hing jij, jongen uit het Noord-Limburgse Horst, vroeger al in de hekken van De Koel?

,,VVV is wel een beetje mijn cluppie, ja. Heb er, voordat ik de overstap maakte naar de PSV-opleiding, zelfs nog kort in het jeugdplan gezeten. Fijn dat ik er nu terugkeer. Ook leuk: ik kan weer in Horst gaan wonen. Ik vertrok er in 2009 met mijn toenmalige vriendin, die inmiddels mijn vrouw is. En daar zijn intussen ook nog drie kindjes bij gekomen. Thuiskomen heet zoiets, geloof ik.”

Profvoetballer, accountmanager, performancemanager. In welke rol zien we Dirk Marcellis over een jaar of drie? Hoofdtrainer van VVV?

,,Ik snap dat het allemaal wat veel lijkt. Toch zitten er met name tussen die twee laatste functies behoorlijk wat overeenkomsten. En dat zit ‘m met name in het aspect van netwerken, van contacten onderhouden. Als accountmanager heb ik een toptijd gehad bij PEC Zwolle, heb er heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk denk ik dat mijn nieuwe rol net wat beter bij me past. Juist vanwege de omgang met mensen. En nee, ik word geen hoofdtrainer. Toen ik in 2018 stopte als prof heb ik al gezegd dat ik niet de ambitie heb om als trainer aan de slag te gaan. En die ambitie heb ik nu nog steeds niet. Ik ben blij dat VVV weer echt gras heeft, maar ik mis het gras niet.”

Je bent, zeker voor VVV-begrippen, een ‘grote naam’ met drie interlands en een kampioenschap met PSV op je cv. Jonge spelers zullen aan je lippen hangen, denk je ook niet?

,,Nou, ik ben niet het type dat direct over die interlands begint als-ie ergens binnenkomt. Maar als ze me ernaar vragen is dat prima. Waar het mij vooral om gaat is dat ik een kleine bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van die jongens. Het gaat tenslotte niet om mij, het gaat om de talenten van VVV.”

