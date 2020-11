Mario Götze haalt ook duel met PAOK niet

PSV mist donderdag Mario Götze in de thuiswedstrijd voor de Europa League tegen PAOK Saloniki. De Duitse spelmaker is niet op tijd hersteld van een blessure, die hem zondag tegen FC Twente (1-1) ook al aan de kant hield.

,,Mario is een goede speler, hij geeft ons voorin meer balans. Maar ook zonder hem speelden we tegen Twente een uur lang goed”, aldus trainer Roger Schmidt, die verder ook niet kan beschikken over Ryan Thomas en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel.

PSV heeft na drie groepsduels 3 punten. ,,We staan onder druk. Je kunt het zien als onze eerste finale in de groep. Maar het is altijd goed om alles in eigen hand te hebben. Als we drie keer winnen, zijn we voor 100 procent zeker door naar de volgende ronde.”

In Griekenland verloor PSV drie weken terug met 4-1 van PAOK. De Eindhovenaren stonden bij rust nog op voorsprong. Ook tegen Twente speelde PSV een uitstekende eerste helft, gevolgd door een mindere tweede. Schmidt: ,,Tegen Twente hebben we 60 minuten lang erg goed gevoetbald. Alles was onder controle. De omslag kwam volgens mij niet halverwege, maar pas na de strafschop die Twente kreeg. Daarna was het een erg open wedstrijd. We zijn vergeten het eerder af te maken. De jongens die voorin staan kunnen dat stuk voor stuk. Misschien moeten ze nog iets meer wennen aan het feit dat ze samen voor de goals moeten zorgen in plaats van alleen. Ik weet zeker dat dat nog zal gebeuren.”

Kwestie van herstellen

PSV liet in Enschede voor rust veel kansen liggen. Cody Gakpo, een van de aanvallers, zei na afloop dat de spelers wat meer oog voor elkaar moeten hebben en elkaar meer moeten gunnen. ,,De mindere tweede helft was een combinatie van dingen”, zei spits Donyell Malen woensdag vooruitkijkend op de confrontatie met de Grieken. ,,Een wedstrijd verandert op meerdere manieren, maar het gebeurt plots. De afstanden werden groter en we zijn vermoeider. Als team moeten we wat dichter bij elkaar blijven op zulke momenten. Wij als aanvallers hadden soms andere keuzes kunnen maken. Ik vind egoïstisch een zwaar begrip. Dat zijn we niet. We hebben gesproken over wat beter moet en dat willen we ook laten zien.”

Malen keerde deze zomer terug na een zware blessure. De international kan het drukke schema goed aan, zegt hij. ,,Het is een kwestie van snel herstellen elke keer. Dat is het voetbal op dit moment.”