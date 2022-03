Mark Flekken met Oranje-debuut in bijzonder rijtje met Jordi Cruijff en Nathan Aké

Mark Flekken heeft geen zenuwen voor Oran­je-de­buut: ‘Zal snel band moeten opbouwen met de verdedi­gers’

Mark Flekken maakt zaterdag zijn debuut in het Nederlands elftal. De 28-jarige Limburgse doelman hoopte dat vier maanden eerder in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen al te doen, maar bondscoach Louis van Gaal koos na het wegvallen van de geblesseerde Justin Bijlow voor de meer ervaren Jasper Cillessen. In de vriendschappelijke ontmoeting met Denemarken krijgt Flekken wel het vertrouwen.

