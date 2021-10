Mark Parsons na soap eindelijk gearriveerd bij Leeuwinnen: ‘We found him’

Mark Parsons heeft zich aangesloten bij de Leeuwinnen. Een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd in Larnaca tegen Cyprus wachtten de Nederlandse voetbalsters nog altijd op de bondscoach. De 35-jarige Engelsman ontbrak begin deze week op de trainingen in Zeist, omdat hij zondagavond zijn vlucht vanuit Amerika had gemist waar hij nog trainer is van de club Portland Thorns.

Vanwege een aangepast vluchtschema en problemen met zijn reisdocumenten, die zoekgeraakt waren, is Parsons nog altijd niet op Cyprus aangekomen. De voetbalsters vlogen gisteren zonder hun bondscoach naar Cyprus. Assistent Jessica Torny leidt al de hele week de trainingen. Torny doet vandaag in Larnaca ook de persconferentie, een dag voor het duel met Cyprus. De bond verwachtte dat hij in de loop van de dag eindelijk arriveert en dat was inderdaad het geval. Op Twitter werd een foto van Parsons geplaatst met de tekst: ‘We found him'.”

Torny die in een vroeg stadium na de bekendmaking van het stoppen van succescoach Sarina Wiegman nog werd genoemd als haar opvolgster, zegt flexibel met de situatie om te gaan. ,,We wisten welke situatie we terecht zouden kunnen komen vanwege Mark zijn werkzaamheden in Amerika. Aan de andere kant: we kennen zijn visie en we weten waar hij naartoe wil met deze groep. Die visie dragen we ook samen uit.”

Quote Het is niet zo dat als er iemand wegvalt, we niet meer weten of we links of rechts moeten Jackie Groenen

Torny had veel contact met Parsons de afgelopen dagen. ,,Net nog had ik contact met hem toen hij een tussenlanding had in Londen. We weten nu dus zeker dat hij hier op Cyprus zal landen vanavond. Het is voor hem een vervelende situatie maar voor ons is er niet zoveel anders. Door de coronasituatie van het afgelopen jaar hebben we geleerd om met dit soort situaties om te gaan. Daarin moesten we soms ook flexibel zijn.”

Ook middenvelder Jackie Groenen zegt goed te functioneren zonder de directe nabijheid van de bondscoach. ,,Het is niet zo dat als er iemand wegvalt, we niet meer weten of we links of rechts moeten.”



Tot het einde van de Amerikaanse competitie, waarvan de play-offs tot eind november lopen, combineert Parsons zijn functie als bondscoach van de voetbalsters met zijn werk als clubtrainer bij Portland Thorns. De Engelsman gaat zich daarna volledig focussen op de ‘Leeuwinnen’. Hij debuteerde vorige maand met een moeizaam gelijkspel tegen Tsjechië (1-1). De voetbalsters wonnen daarna in de kwalificatie voor het WK 2023 wel van IJsland (0-2).



Parsons eindigde met Portland Thorns in de reguliere competitie bovenaan.