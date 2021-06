Martin Jol akkoord met Chinezen over verkoop ADO

Voetbal­sters PSV kloppen kampioen FC Twente en gaan weer de Champions League in

30 mei De voetbalsters van PSV hebben zich in de laatste speelronde in de kampioenspoule van de eredivisie verzekerd van deelname aan de voorronde van de Champions League. De Brabantse ploeg versloeg op eigen veld landskampioen FC Twente met 2-1. Daarmee stelde PSV de tweede plek in de eindstand op eigen kracht veilig.