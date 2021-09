Martin Koopman ontslagen als bondscoach Malediven: ‘Dit zaakje stinkt’

Keuken Kampioen Divisie Verbeek krijgt met Almere City smaak te pakken: tweede zege op rij

4 september Almere City is na een teleurstellende start aan een opmars bezig in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij de 3-0 overwinning op TOP Oss steeg de ploeg van Gertjan Verbeek naar een plek in de subtop.