Martínez begrijpt knipoog Van Gaal niet en reageert gepikeerd op opmerking over Noa Lang en Kevin De Bruyne

Roberto Martínez, bondscoach van België, reageerde in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Polen gepikeerd op een vraag van een journalist. De journalist citeerde Louis van Gaal, maar het was de Belgische bondscoach even ontgaan dat de opmerking van de Nederlandse bondscoach met een knipoog was bedoeld.

Van Gaal stelde na afloop van België - Nederland (1-4) dat zijn ploeg veel meer druk op de bal zette dan België. Toen een Belgische journalist die stelling voorlegde aan Martínez reageerde hij met een klein sneertje aan het adres van zijn collega: ,,Met alle respect, maar Van Gaal zei ook dat Noa Lang meer kans maakt op de Gouden Bal dan Kevin De Bruyne dus daar ga ik niet op reageren", aldus de Spanjaard.

Het lijkt er daarmee op dat hij de duidelijke knipoog van Van Gaal niet helemaal begrepen had. Van Gaal zei met een kwinkslag dat Lang eerder de Gouden Bal zou kunnen winnen dan De Bruyne, maar vooral omdat Lang een aanvaller is. ,,Middenvelders winnen niet zo snel dus dat is zijn pech", zei Van Gaal nadat hij De Bruyne volop gecomplimenteerd had.

Duel met Oranje

Martínez kreeg logischerwijs ook volop vragen over het debacle tegen Oranje: ,,Het is nu zaak om de forse emoties van ons af te spelen, ook al moeten we natuurlijk terugkijken naar die wedstrijd en eruit leren wat misging. De eerste 20-25 minuten waren goed, we hadden controle en hadden een goede kans op 1-0. Tot de verdedigende intensiteit te wensen naliet. Het is niet fair om alleen de verdedigers te bekritiseren. Je verdedigt niet met vier, maar met elf", aldus Martínez, die daarmee de kritiek op de verdediging pareerde.

Toch gaf hij toe dat het in de Belgische defensie inderdaad niet van harte ging tegen Nederland: ,,Na de urst incasseren we drie goals uit drie kansen. Dat duidt erop dat het defensief echt slecht was. Maar de wedstrijd was echt meer evenwichtig dan het scoreverloop doet vermoeden. Maar ik hoop natuurlijk op een reactie tegen Polen.”

Kritiek

Ook moest Martínez de nodige kritiek over hem zelf en over het afglijden van het Belgische elftal pareren: ,,Wanneer je verliest, hoor je natuurlijk niet dat de tactiek de juiste was. Met tactiek win of verlies je geen wedstrijden. Ik heb enkele dingen uitgeprobeerd tegen Nederland, deze wedstrijden gebruik ik om zoveel mogelijk informatie te krijgen richting het WK. De mensen hebben niet alle informatie waarover wij als technische staf wel beschikken.”

Over de kansen op het WK: ,,Nederland is een topteam, ze waren vrijdagavond ook beter dan wij. Maar over het algemeen zijn ze zeker niet sterker. Ook andere toplanden hebben het moeilijk. Kijk naar Frankrijk en Spanje in deze Nations League... Wij blijven een topteam, na één verloren wedstrijd kan je niet plots over een slechte ploeg spreken.”

Geen Romelu Lukaku

Romelu Lukaku mist na de wedstrijd in de Nations League van België tegen Polen van woensdag ook het duel met Wales van zaterdag. De Belgische topschutter blesseerde zich afgelopen vrijdag in de met 4-1-verloren wedstrijd tegen Nederland aan de enkel.



,,Hij speelt zeker niet tegen Polen en tegen Wales. De resultaten van zijn medische onderzoeken vielen mee. Ze waren minder slecht dan we hadden verwacht. Maar ik verwacht niet meer dat hij deze interlandperiode nog kan spelen. Er is nog een heel kleine kans dat hij de laatste wedstrijd haalt, maar ik vrees ervoor. Hij blijft wel voorlopig bij ons", zei Martínez