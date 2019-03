Matavz terug bij Vitesse: ‘Been was slechts bot met stuk vel’

Schreeuwend van de pijn, het lichaam in een vreemde kronkel in de Kuip. Paniek alom. Tim Matavz is de ‘horrorblessure’ voorbij. De Sloveen staat na zijn kuitbeenbreuk weer op het veld bij Vitesse. Maar Feyenoord komt net te vroeg.

In eenvoud schuilt de schoonheid op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Subtiel en dodelijk rondt Tim Matavz af op het doel van Eduardo, de keeper van de Arnhemse club. Hij lacht even. Hij balt zijn vuist. De Portugees baalt.

Na weken van strompelen in eenzaamheid op een bijveld is Matavz (30) dan nog lang geen hinde, maar met afgetraind lijf en besliste pass is zijn rentree bij de eredivisionist daar. De Sloveen grapt. Hij geniet. Hij is terug.

,,En dat werd hoog tijd”, zegt hij. ,,Revalideren is verschrikkelijk. Ik heb er nu zes maanden over gedaan om terug te komen. Die tijd was gewoon nodig. Na de operatie en een verplichte rustperiode waren alle spieren verdwenen. Mijn been was nog slechts bot met een stuk vel er overheen.”

Herinnering

Die 30 september 2018 in de Kuip herinnert hij zich als geen ander. De kuitbeenbreuk. De ontzetting bij de Feyenoorders Kenneth Vermeer en Eric Botteghin. De huiver bij de medische staf van Vitesse.

,,Ik heb de beelden zelf nooit meer teruggezien”, vertelt Matavz. ,,Maar ik weet heel goed wat er gebeurde. Ik wilde de bal bij een voorzet (van Oussama Darfalou, LL) aannemen. Bij de landing kwam mijn hele gewicht op mijn enkel. Ik hoorde het bot kraken. Gelukkig betrof het geen open breuk. Daar was ik wel bang voor. Maar daar, in de Kuip, wist ik al meteen dat ik lang uit de roulatie zou zijn.”

Hij is terug in de selectie in de week van Feyenoord. De Rotterdamse club komt op bezoek in Arnhem. Maar GelreDome wordt niet het decor van zijn rentree. ,,Nee, dat lijkt me wat vroeg”, zegt coach Leonid Sloetski. ,,En met Feyenoord is er net even te veel sentiment. We gaan rustig beginnen. De komende weken ergens keert hij weer terug.”

Zes spitsen

Sloetski wil dan rust aan het front. Sinds Matavz is weggevallen, heeft de Rus vijf spitsen gebruikt. Oussama Darfalou, Thomas Buitink, Richonell Margaret, Mohammed Dauda en zelfs Bryan Linssen zijn in de punt van de aanval geposteerd.

,,Blessures horen bij topsport”, zegt Sloetski. ,,Maar als de spits wegvalt, heeft dat grote consequenties. Dit is Vitesse. Wij zitten niet in de positie dat we twee gelijkwaardige spitsen hebben. Matavz is van de buitencategorie. Tim had in zeven wedstrijden vijf keer gescoord. De spitspositie invullen was daarna wel een puzzel.”

Matavz kijkt voorbij Feyenoord. Hij wil vooral weer lekker voetballen. ,,Ik heb er hartstikke veel zin in”, zegt de Sloveen. ,,Als team staan we er goed voor. Dit moeten we volhouden. Ik wil met Vitesse dolgraag een Europees ticket afdwingen. Daar draait nu alles om.”