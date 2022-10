Matig Excelsior verslikt zich opnieuw op vreemde bodem

Ruud van Nistel­rooij hoopt met PSV op ‘wonder’ na domper in Groningen: ‘Meest bizarre minuten in de eredivisie’

Ruud van Nistelrooij hoopt donderdagavond op een wonder in de Europa League. Dat wonder houdt volgens de PSV-trainer in dat PSV zelf wint van Arsenal én Bodø/Glimt niet wint van FC Zürich. Alleen dan zijn de Eindhovenaren al verzekerd van een plek in de knock-outfase.

26 oktober