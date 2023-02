Mats Wieffer na heerlijke goal voor Feyenoord: ‘Die ga ik nog wel een paar keer terugkijken’

Met zijn eerste eredivisiegoal voor Feyenoord - en wat voor één - had Mats Wieffer zondag een belangrijk aandeel in de 2-4 zege bij Fortuna Sittard . Hardop mijmeren over een kampioenschap wil de nuchtere Tukker nog niet: ,,Dan leg je jezelf alleen maar meer druk op.”

Wieffer zette Feyenoord in Sittard met een heerlijke uithaal op 0-2. ,,Dat kan slechter”, sprak de schutter over zijn eerste treffer op het hoogste niveau. ,,Die bal kwam aanrollen en ik denk ‘ik schiet gewoon vol’. Hij ging er lekker in. Iedereen dacht dat het geluk was, maar dat was het niet. Je moet wel een beetje geluk hebben met hoe je hem raakt, maar ik raakte hem echt goed.

,,Die zit er goed in”, zei Wieffer lachend toen hij na afloop de beelden voor het eerst te zien kreeg. ,,Die ga ik nog wel een paar keer terugkijken.”

Hoewel Feyenoord voor rust eenvoudig op 0-3 kwam, was Wieffer ook kritisch over het optreden van de koploper. ,,Het begin was een beetje moeizaam en voor de tweede helft kwamen we niet goed uit de kleedkamer. Daar moeten we wel aan werken, want aan het begin zijn we wel vaker slordig.”

Fortuna kwam vlak na rust op 1-3 en geloofde er weer even in. ,,Dan denk je ‘het zal toch niet?’ maar uiteindelijk hebben we prima gespeeld. Ik denk niet dat ze veel te vertellen hadden.”

Quote We hebben het er eigenlijk helemaal niet over, maar je komt natuurlijk steeds dichterbij. Mats Wieffer

Wieffer is bezig aan een uitstekend eerste seizoen bij Feyenoord. Zo goed dat columnist Willem van Hanegem hem al in verband bracht met Oranje. ,,Dat is alleen maar mooi. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik focus me op elke wedstrijd, ik moet het zelf laten zien.”

Zo nuchter hij over het Nederlands elftal praat, zo nuchter is hij ook over het mogelijke kampioenschap. ,,We hebben het er eigenlijk helemaal niet over, maar je komt natuurlijk steeds dichterbij. Als we elke wedstrijd drie punten pakken, wordt het steeds beter. Maar als je zegt dat je kampioen gaat worden, leg je jezelf alleen maar meer druk op. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.