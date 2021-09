Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij naast Virgil van Dijk in de Oranje-defensie? Dit zeggen de cijfers

Wie staat er vanavond tegen Turkije naast Virgil van Dijk in het hart van de defensie? Wordt het Juventus-verdediger Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij van Internazionale? Louis van Gaal wilde er gisteren op de persconferentie niets over zeggen , behalve dat hij de keuze niet zo moeilijk vindt. We leggen de cijfers van beide verdedigers naast elkaar.

Tegen Noorwegen was Matthijs de Ligt nog geschorst vanwege zijn rode kaart op het EK tegen Tsjechië en vormden Stefan de Vrij en Virgil van Dijk het hart van de defensie dat Erling Haaland moest afstoppen. Vervolgens nam Van Dijk tegen Montenegro op de bank plaats en stonden De Vrij en De Ligt naast elkaar in de Oranje-defensie. De captain is immers pas net hersteld van een zware knieblessure waardoor drie wedstrijden binnen een week wellicht nog net iets teveel van het goede is. Maar wie staan er vanavond tegen Turkije in het centrum van de verdediging? Van Dijk lijkt, mits fit, een zekerheidje als captain. Krijgt hij gezelschap van De Ligt of van De Vrij?

Van Gaal ligt niet wakker van de keuze die hij gaat maken, zo gaf hij te kennen: ,,Ik volg mijn visie. Wie brengt meer? Ik vraag het daarna aan Danny Blind en Henk Fraser. En dan maken we een keuze. Ik heb daar geen moeite mee. Ik heb er wel moeite mee om die spelers het te zeggen, maar dan zeg ik waarom ik die andere speler beter vind en dan moet hij daaraan werken”, legde Van Gaal uit waarom hij zich niet druk maakte om de keuze voor De Ligt of De Vrij. ,,Dit is topsport. Dus het is geen lastige keuze. Het is lastig een speler teleur te stellen, maar niet om je visie te volgen.”

Voor de 29-jarige De Vrij zou de wedstrijd tegen Turkije alweer zijn 52ste interland zijn voor Oranje nadat hij op 15 augustus 2012 debuteerde in het met 4-2 verloren uitduel met België. Het was de huidige bondscoach, Louis van Gaal, die de verdediger van Feyenoord voor het eerst opstelde. De Vrij speelde ook veruit de meeste interlands onder Van Gaal:



Bondscoaches die Stefan de Vrij opstelden:

1. Louis van Gaal (21 wedstrijden)

2. Frank de Boer (12 wedstrijden)

3. Guus Hiddink (9 wedstrijden)

4. Ronald Koeman (4 wedstrijden)

5. Dick Advocaat (3 wedstrijden)

6. Danny Blind (2 wedstrijden)



In de 51 interlands die De Vrij tot nu toe speelde, stond hij 46 keer in de basis terwijl hij vijf keer inviel. In al zijn interlands kreeg hij vijftig tegengoals om de oren (0,98 gemiddeld). Oranje won 24 interlands met De Vrij in het veld, zestien keer werd er gelijkgespeeld en elf keer verloren. De Vrij kwam voor Oranje in actie als speler van Feyenoord (19 interlands), Lazio (17 interlands) en Internazionale (15 interlands) en maakte drie goals. Twee daarvan tegen Spanje, die andere tegen Tsjechië.

Bekijk in onderstaande tabel de cijfers van Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Tekst gaat verder onder de tabel.

De 22-jarige De Ligt staat voor zijn 32ste interland. In alle voorgaande 31 interlands begon De Ligt als basisspeler. De verdediger debuteerde op 25 maart 2017 al op zeventienjarige leeftijd. Het werd een zeer ongelukkig debuut tegen Bulgarije (2-0 nederlaag). Desondanks leek De Ligt vervolgens definitief de concurrentiestrijd met De Vrij gewonnen te hebben. Waar De Vrij maar vier duels onder Ronald Koeman speelde, daar speelde De Ligt liefst twintig duels onder de voorganger van Louis van Gaal.



Bondscoaches die Matthijs de Ligt opstelden:

1. Ronald Koeman (20 wedstrijden)

2. Frank de Boer (7 wedstrijden)

3. Dick Advocaat (1 wedstrijd)

4. Louis van Gaal (1 wedstrijd)

5. Fred Grim (1 wedstrijd)

6. Danny Blind (1 wedstrijd)



Met De Ligt tussen de lijnen won Oranje achttien keer. Zes keer werd het een gelijkspel en zeven keer werd er verloren. In die 31 interlands kregen de Ligt en consorten 29 tegengoals (0,94 gemiddeld). Waar De Vrij nog nooit rood pakte in dienst van Oranje, daar deed De Ligt dat al twee keer. Tegen Tsjechië op het afgelopen EK en in zijn tweede interland tegen Marokko.