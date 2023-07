Maurice Steijn hunkert naar versterkingen bij Ajax: ‘We hebben nog drie, vier spelers nodig om mee te doen om de titel’

Peter Bosz spreekt ferme taal over teambelang bij PSV: ‘Wegwezen als je er geen begrip voor hebt’

In Oostenrijk blikt PSV-trainer Peter Bosz terug op de periode waarin hij nog net geen trainer van PSV was en kijkt hij vooruit. ,,Voor alle spelers moet perspectief zijn en wie niet kan leven met het feit dat dit een teamsport is, moet wegwezen.”