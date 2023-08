Maurice Steijn over transfers, titelkansen en 'impulsieve' Wesley Sneijder: 'Hij heeft het verkeerd geïnterpreteerd’

Maurice Steijn liet aan duidelijkheid weinig te wensen over in aanloop naar zijn debuut als trainer van Ajax, morgen tegen Heracles in de Johan Cruijff Arena. ,,We mikken nog op drie versterkingen. En die gaan er ook komen", nam de Hagenees iets van de toenemende zorgen bij de achterban weg. Steijn ging tevens in op de situatie rond Wesley Sneijder.

Of het nou om zijn eerste officiële opstelling ging, de uitkomst van zijn vuurdoop tegen Heracles morgen of de posities die Ajax deze maand nog wil versterken, Steijn was vrijdagmiddag kraakhelder. Dat hij nog altijd op de topversterkingen wacht, is voor de nieuwe coach geen reden om excuses te grijpen.

,,Als je ons afzet tegen de andere kampioenskandidaten, dan denk ik dat we de komende wedstrijden genoeg kwaliteit hebben om ons met hen te meten", stelde Steijn, wetende dat hij met Ajax na Heracles in Excelsior en Fortuna Sittard eerst nog twee ‘degradatiekandidaten’ treft.

,,Ik heb momenteel achttien fitte spelers tot mijn beschikking. Dat zijn jongens waar we al zes weken mee in voorbereiding zijn en daar ben ik heel blij mee. Tegelijkertijd is duidelijk dat we ons op enkele posities nog moeten versterken. Met enkele aanwinsten erbij, zijn wij zeker een kampioenskandidaat.”

Steijn liet weten dat het aantrekken van twee centrale verdedigers en een spits prioriteit heeft. Met Dinamo Zagreb heeft Ajax inmiddels een akkoord bereikt over mandekker Josip Sutalo. En als de gewenste versterkingen er onverhoopt niet komen, is Ajax dan nog wel titelkandidaat? ,,Maar die komen er zeker.”

Ongeduldige achterban

Zo nam Steijn alvast iets van de toenemende zorgen bij de ongeduldige achterban weg. Niet alleen over de activiteiten op de markt, maar toen hij de vraag of hij bij Ajax gaat beginnen met een zege wond hij er geen doekjes om: ‘Ja', zei Steijn volmondig en met een strakke blik.

Zelfverzekerd was de van Sparta overgekomen trainer ook toen het over zijn eerste officiële opstelling ging. In de probleemlinie beschikte hij het grootste deel van de voorbereiding over één centrale verdediger met ervaring op het hoogste niveau: Jorrel Hato. Het 17-jarige talent werd de laatste oefenduels steeds geflankeerd door Olivier Aertssen.

Volledig scherm Olivier Aertssen. © Pro Shots / Erik Pasman

De uit de 2. Bundesliga overgenomen Jakov Medic loste de belofte vorige week in Dortmund halverwege af, zonder al voor Ajax getraind te hebben. ,,Hij is klaar om te spelen en gaat ook starten. Het is geweldig dat Olivier veel vlieguren heeft kunnen maken, maar ik vind Medic nu verder.

,,Hij heeft de hele week goed getraind en vorige week al minuten gemaakt. Het is dus niet zo dat we hier een risico mee nemen", besloot Steijn, die terloops ook al had laten doorschemeren dat Branco van den Boomen, lichtpunt in de voorbereiding, meteen in de basis begint.

Sneijder

Steijn liet tijdens de persconferentie tevens weten dat de deur bij Ajax nog altijd open staat voor Wesley Sneijder. Dinsdag leek een samenwerking nog van de baan toen de coach stelde dat de gesprekken ‘on hold’ waren gezet en het clubicoon daar vervolgens ‘redelijk impulsief’ op reageerde.

,,Wesley wil heel graag trainer worden en is op zoek naar een plek om erachter te komen waar zijn kwaliteiten en kracht liggen. Ik heb verschillende keren met ‘m gesproken. Dat waren hele goede en fijne gesprekken. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnen Ajax gaan kijken in welke rol we dat kunnen gieten. Die gesprekken lopen al een tijdje.”

Volledig scherm Wesley Sneijder. © Getty Images

,,Ik ben daar nog steeds voorstander van”, vervolgde Steijn, die vervolgens refereerde naar de vrede die Utrechter Sneijder met de harde kern van Ajax sloot en het overlijden van diens moeder. ,,Vorige week hebben we contact gehad. Toen heb ik tegen hem gezegd dat we er zeker op terugkomen. De deur staat voor hem als ex-Ajacied en de persoon die hij is altijd open.”

Tijdens de Open Dag van Ajax zei Steijn dat de gesprekken on hold waren gezet. Tijdens de persconferentie vrijdag stelde hij daarmee te bedoelen dat Ajax een mogelijke samenwerking over seizoenstart en drukke transferperiode wilde tillen. ,,Ik heb hem gezegd dat Sven (directeur Mislintat) hem zeker nog gaat bellen.

,,Dat is nog steeds de afspraak. Misschien dat on hold verkeerd geïnterpreteerd is, maar ik bedoelde er alleen mee te zeggen dat het heel even is stilgezet vanwege de transfers. Voor mij staat de deur voor iemand als Sneijder altijd open. Dat weet hij ook.”

Voor mij staat de deur voor Wesley open, want we hebben hele fijne gesprekken gehad Maurice Steijn

Sneijder reageerde daarop als door een adder gebeten, met een post op Instagram waarin hij onder meer schreef dat ‘de koers van Ajax ver van het DNA van de club staat waar hij mee is opgegroeid’, las ook Steijn. ,,Ik denk dat Wesley dat stuk redelijk impulsief heeft geplaatst. De uitspraken die hij heeft gedaan, daar herken ik mij dan ook niet in.

,,Nogmaals: voor mij staat de deur voor Wesley open, want we hebben hele fijne gesprekken gehad. On hold van mijn kant heeft hij dan wellicht verkeerd begrepen. Ik denk dat we we weer heel snel aan tafel moeten om te kijken welke rol hij zou kunnen vervullen binnen Ajax.”

