Maurice Steijn volgt Henk Fraser op als trainer van Sparta

‘Ajax deed eerder onderzoek naar gedrag Winston Bogarde’: zaak aangemerkt als privékwes­tie

Volgens Ajax klopt het dat op 1 oktober 2020 een ‘anonieme klacht’ is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. De club reageert daarmee op een artikel in NRC, dat schrijft dat ‘uit extern onderzoek in opdracht van Ajax blijkt dat assistent-trainer Winston Bogarde zichzelf en de club in een kwetsbare positie heeft gemanoeuvreerd’.

21 februari