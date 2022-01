Mazraoui uitblinker in topper met PSV, Kökçü en Sadilek krijgen nog beter cijfer

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 20 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Orkun Kökçü deed van zich spreken bij Feyenoord. De Turkse international scoorde twee keer en kreeg een 7,5 voor zijn optreden. Michal Sadilek was verantwoordelijk voor de overwinning van zijn club FC Twente en kreeg dat cijfer ook terwijl keeper Kostas Lamprou PEC Zwolle op de been hield tegen Heerenveen.

De rode kaarten van Loïs Openda van Vitesse en Ivan Márquez van NEC kwamen hen duur te staan. Het duo benadeelde de eigen ploeg en kreeg een 4 voor hun optreden dit weekeinde.

Vitesse – FC Groningen 1-3

Vitesse: Houwen 5; Doekhi 5,5, Cornelisse 5,5 (46. Huisman 5), Rasmussen 5,5; Dasa 4,5, Domgjoni 4,5 (46. Oroz 6), Vroegh 5 (46. Bero 6), Wittek 5,5; Buitink 6,5 (75. Hajek -), Openda 4, Grbic 4,5 (75. Frederiksen-).

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Dankerlui 5,5 (68. Van Kaam -), Te Wierik 5, Van Hintum 6, Meijer 6; Suslov 7, Kasanwirjo 6,5, Bogarde 6 (77. Dammers -); De Leeuw 6 (68. El Hankouri -), Strand Larsen 7 (88. Sverko -), Abraham 6 (77. Postema -).

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Jørgen Strand Larsen maakte zijn zevende eredivisiegoal van dit seizoen. Hij heeft nu in zes van zijn laatste negen eredivisieduels gescoord. Sinds het begin van november maakte alleen Loïs Openda (6) minimaal evenveel competitiedoelpunten als Strand Larsen (6).

Volledig scherm Strand Larsen scoort. © Pro Shots / Erik Pasman

AZ – Cambuur 0-0

AZ: Vindahl 6,5; Sugawara 6,5, Witry 7, Beukema 6,5, Wijndal 6; Midtsjø 5, De Wit 5,5, Clasie 5,5, Evjen 6 (65. Oosting -), Pavlidis 5 (65. Gudmundsson -), Karlsson 6.

Cambuur: Stevens 7; Schmidt 6,5, Mac-Intosch 6,5 (74. Tol -), Schouten 7, Sylla 6 (58. Gullit 6); Jacobs 6,5, Paulissen 5,5, Maulun 6 (86. Ter Heide -); Doodeman 5 (58. Breij 6), Uldrikis 6, Joosten 5,5 (74. Kiss -).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Met een miraculeuze handbalkeeperredding op een kopbal van Dani De Wit behoedde Sonny Stevens zijn ploeg Cambuur van de nederlaag tegen AZ. Zijn ploeg kreeg liefst achttien hoekschoppen van de tegenstander te verwerken maar stond geen enkel doelpunt toe.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Heerenveen - PEC Zwolle 0-1

Heerenveen: Mous 6,5; Van Ewijk 5,5, Van Beek 6, Bakker 5,5 (85. Al Hajj -), Kaib 5 (46. Woudenberg 5,5); Madsen 5 (75. Nygren -), Halilovic 6, Tahiri 6 (46. Dresevic 6); Musaba 5 (46. Stevanovic 5), Veerman 4,5, De Jong 5,5.

PEC Zwolle: Lamprou 7,5; Van Polen 7, Nakayama 6,5, Voet 6, Reijnders 6,5 (61. Van Wermeskerken -); Clement 6,5 (66. Huiberts -), Saymak 6,5 (86. Van der Werff -), Van den Belt 6; De Wit 7, Redan 5,5 (61. Kastaneer -), Darfalou 6,5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6.

Man of the match: Zijn team PEC Zwolle is dan eindelijk bezig aan een inhaalrace om van de laatste plaats af te komen. Keeper Kostas Lamprou is dan niet onbelangrijk. Hij was voor Heerenveen een sta-in-de-weg dat in de slotfase nog een gelijkmaker probeerde te forceren.

Volledig scherm © ANP

Willem II – FC Twente 0-1

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 5,5, Bergström 5, Jenssen 6, Köhlert 6; Saddiki 5 (75. Roemeratoe -), Saglam 5,5, Llonch 4,5; Nunnely 5, Kabangu 5, Svensson 4,5 (59. Kampetsis 5,5).

FC Twente: De Lange 6; Troupee 6, Hilgers 6.5, Pröpper 6, Smal 6,5; Sadilek 7,5, Vlap 6, Rots 6,5 (83. Misidjan -), Ugalde 6,5 (75. Zerrouki -), Limnios 6 (83. Cerny -), Van Wolfswinkel 6.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: Michal Sadilek was goud waard voor FC Twente. Met zijn treffer schoot de Tsjech zijn ploeg naar de nummer vier van de ranglijst.

Volledig scherm Michal Sadilek. © ANP

NEC – Feyenoord 1-4

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 5, Guth 5 (75. Duelund -), Márquez 4, Odenthal 5, Verdonk 5 (84. Bronkhorst -); Schöne 6, Proper 6 (68. Bruijn -); Tavsan 5, Akman 5 (68. Romeny -), Mattsson 6.

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6 (71. Toornstra -), Trauner 7, Senesi 6, Malacia 6; Aursnes 6,5, Til 6,5, Kökçü 7,5; Jahanbakhsh 7 (84. Dessers -), Linssen 5,5 (84. Hall -), Nelson 6 (67. Sinisterra-).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Orkun Kökçü maakte pas één treffer dit seizoen maar tegen NEC was de geboren Haarlemmer goed voor twee treffers. Hij bracht er Feyenoord mee over het dode punt mee in Nijmegen. De tweede goal was een fraaie. ,,Ik moet vaker van afstand schieten”, aldus de middenvelder.

Volledig scherm Orkun Kökçü (links). © Pro Shots / Stefan Koops

Heracles – Go Ahead Eagles 1-1

Heracles: Blaswich 6; Bakboord 6 (81. Fadiga -), Rente 5, Knoester 4, Quagliata 6; Kiomourtzoglou 6, Schoofs 6 (82. Bakis -), De la Torre 6,5; Laursen 5 (87. Sierra -), Sierhuis 6,5, Basacikoglu 4 (46. Burgzorg 6).

Go Ahead Eagles: Noppert 6; Martina 5 (66. Kuipers -), Idzes 7, Kramer 6,5, Deijl 6; Lucassen 6,5 (66. Heil -); Brouwers 6,5, Rommens 7; Cordoba 6, Lidberg 6,5, Oratmangoen 5,5.

Scheidsrechter Van der Laan: 6.

Man of the match: Philippe Rommens gaf het middenveld van Go Ahead vorm tegen Heracles. De Belg zorgde ervoor dat opponent Heracles niet dichterbij kwam op de ranglijst.

Volledig scherm Philippe Rommens (rechts). © ANP

PSV – Ajax 1-2

PSV: Drommel 6; Teze 6, Boscagli 7, Obispo 5,5, Mauro 6,5; Van Ginkel 6 (63. Mwene -), Veerman 7 (87. Zahavi -), Gutiérrez 6 (87. Vertessen -); Doan 6 (87. Bruma -), Götze 6,5, Gakpo 7.

Ajax: Pasveer 6,5, Mazraoui 7 (90. Rensch -), Timber 6, Martinez 6,5, Blind 6; Alvarez 6, Gravenberch 6 (70. Klaassen -); Antony 6, Berghuis 6, Tadic 6; Brobbey 6,5 (36. Danilo 6,5).

Scheidsrechter Makkelie: 5,5.

Man of the match: De goal van Noussair Mazraoui was discutabel door wat er voorafgaand ging, maar dat maakte de treffer niet minder mooi. Het bleek de winnende van de dit seizoen zo trefzekere rechtsback.

Volledig scherm Noussair Mazraoui (midden). © Pim Ras Fotografie

Sparta – FC Utrecht 0-3

Sparta: Coremans 4; Abels 4,5, Vriends 5, Beugelsdijk 5 (89. Madi -), Meijers 5 (64. Pinto -); Mijnans 5 (64. Smeets -), Namli 5 (81. Engels -), De Kamps 4 (81. Auassar -), Van Crooij 5; Dalmau 4, Thy 5.

FC Utrecht: De Keijzer 6,5; Ter Avest 6,5, Van der Hoorn 6,5, Van der Maarel 6,5, Warmerdam 6; Boussaid 7 (81. Ramselaar -), Maher 6,5, Timber 5,5 (71. Van Overeem -), Van de Streek 7; Douvikas 7 (71. Sylla -), Mahi 6,5 (89. Balk -).

Scheidsrechter Blank: 6.

Man of the match: Othmane Boussaid kreeg tegen Sparta weer een kans door de fikse blessure van de Japanner Naoki Maeda, die tegen Ajax een beenbreuk opliep. Boussaid was tegen Sparta heel dreigend en ook nog goed voor een assist.

Volledig scherm Othmane Boussaid (midden). © Pro Shots / Wouter Dill

RKC – Fortuna Sittard 2-1

RKC: Vaessen 6; Gaari 7, Meulensteen 6,5, Adewoye 6,5, Van den Buijs 6, Büttner 6,5 (83. Wouters -); Anita 6,5 (83. Nieuwpoort -), Azhil 6,5 (83. Van der Venne -); Stokkers 7, Kramer 7 (70. Oukili -), Odgaard 6,5 (86. Kuijpers -).

Fortuna Sittard: Verrips 5; Tirpan 5 (88. Noslin -), Janssen 5 (83. Johansson -), Lonwijk 4,5 (46. Pinto 6), Angha 5, Cox 5; Rienstra 6, Samaris 5 (46. Ferati 6), Duarte 5,5; Seuntjens 6, Flemming 6.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Michiel Kramer maakte alweer zijn tweede treffer van 2022 en dat was een belangrijke. Hij bezorgde er zijn club de belangrijke zege in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard. Daardoor nam RKC afstand van de degradatiezone.

Volledig scherm Michiel Kramer (rechts). © Pro Shots / Marcel van Dorst