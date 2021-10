ME grijpt in bij Limburgs onderonsje: MVV - Roda definitief gestaakt

De tussenstand op het moment van staken, in de 42ste minuut, was nog 0-0. Daarna gingen er ook supporters het veld op. De ME moest ingrijpen. Daarbij werden ook klappen uitgedeeld. Omdat de onrust daardoor alleen maar toenam, besloot Kooij ruim een half uur later de Limburgse derby in Maastricht definitief niet meer te hervatten. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.