Meespelen Matavz bij Vitesse onzeker

Door Lex Lammers



,,Ik ga niet veel veranderen”, zei Fraser vandaag op de persconferentie van Vitesse. Dat betekent dat Jeroen Houwen (22) zijn plek in het doel behoudt. Matavz (29) miste door de lichte kwetsuur de interlandperiode met Slovenië. Hij werkte afgelopen week op Papendal aan zijn herstel. Vandaag sloot de spits weer aan bij de groep.



,,Het is even afwachten wat de reactie is”, sprak Fraser. ,,Als alternatieven hebben we Luc Castaignos en Thomas Buitink. Buitink is een serieuze kandidaat voor de spitspositie.”