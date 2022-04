Meeste rond bekerfinale aangehouden mensen weer vrij

De overige 21 zijn zondagavond al ‘afgehandeld’, aldus een politiewoordvoerder. Sommigen zijn met bijvoorbeeld een boete op zak naar huis gestuurd, anderen met een dagvaarding, wat betekent dat ze zich op een later moment voor een rechter moeten verantwoorden.

Lees ook • Door Schmidt gooide PSV in bekertoernooi broddelwerk overboord • Column Willem van Hanegem : Het is minder en minder geworden bij Ajax

De verdachte die nog vastzit, had de ME lopen uitdagen en had drugs bij zich. Deze arrestant komt waarschijnlijk maandag op vrije voeten komen, aldus de woordvoerder.