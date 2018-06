Meevaller voor FC Twente: club schikt voor 4,4 miljoen met de fiscus

De club had 5,9 miljoen euro voor de belastingclaim gereserveerd. De Belastingdienst begon in 2016 een onderzoek naar alle in- en uitgaande transfers bij FC Twente in de periode 2011 tot en met 2015.

Transfer Tadic

Vooral de gang van zaken rond de transfer van Dusan Tadic naar Southampton in 2014 werd tegen het licht gehouden. Tadic bracht 13 miljoen euro op. Zoran Pavlovic, de manager van Tadic, bedong voor zijn bemiddeling een beloning van 3,6 miljoen euro, welk bedrag door Twente deels via valse facturen werd weggemoffeld in de boekhouding. Van de naheffing van 4,4 miljoen heeft een bedrag van 2,9 miljoen euro betrekking op de transfer Tadic. De arbitragecommissie van de KNVB bepaalde onlangs, dat Twente de 1,1 miljoen euro van de 3,6 miljoen waarop Pavlovic nog recht meende te hebben niet meer hoeft te betalen, omdat de Servische manager misbruik had gemaakt van de omstandigheden. Bij de resterende anderhalf miljoen die Twente nog moet betalen gaat het om naheffingen op aan spelers en makelaars betaald tekengeld, bonussen e.d. FC Twente had al een vergrijpboete van 250.000 euro van de Belastingdienst opgelegd gekregen.

Munsterman en Van der Laan

Betalingsregeling

Twente heeft weliswaar op de balans een voorziening getroffen voor de naheffing, maar heeft het geld niet in kas. Er is een betalingsregeling getroffen met de fiscus. Over de termijn daarvan wil Velderman niets zeggen. Wel merkt hij op: “De belastingclaim heeft lange tijd als een donkere wolk boven het stadion gehangen. Het is goed dat we nu weten waar we aan toe zijn. Dat laat onverlet dat dit FC Twente financieel hard raakt. We inventariseren hoe we deze claim kunnen financieren. Voor iedereen in en rondom FC Twente is het in ieder geval belangrijk dat er ‘een hek omheen staat’ en dat we het verleden echt achter ons kunnen gaan laten.”