Meijers volgt De Wolf op bij Spakenburg

De 56-jarige Meijers werkt sinds 1992 als trainer in het amateurvoetbal. Van 2002 tot 2012 was hij enorm succesvol met Achilles’29 uit Groesbeek, waarna hij bij Helmond Sport een kans kreeg in het profvoetbal. In 2015 keerde Meijers terug naar Achilles’29, dat inmiddels was toegetreden tot de Eerste Divisie. Begin november 2018 ging Meijers, na een roerige periode met landelijke media-aandacht, aan de slag bij VVSB. Hij kon de club uit Noordwijkerhout niet behoeden voor degradatie, maar dit seizoen werd de weg omhoog weer ingezet. Meijers laat VVSB achter als nummer zes in de Derde Divisie zaterdag. Spakenburg staat na elf wedstrijden op een dertiende plaats in de Tweede Divisie.