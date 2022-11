Memphis Depay brengt vlak voor WK rapnummer uit met verdachte Quincy Promes

De eerste twee minuten van het nummer is de bekende artiest Frenna nog te horen, maar in de twee minuten daarna is het woord aan Memphis Depay en Quincy Promes. De spits van FC Barcelona en Oranje is in de videoclip te zien met veel goud in zijn mond en om zijn nek en op een jetski. Zijn goede vriend Promes is te zien met een grote gouden ketting in een badjas. ,,Ik heb alles onder controle”, rapt Promes onder meer.



Promes viel in de zomer van 2021 nog in bij Oranje tegen Noord-Macedonië en Tsjechië, maar dat was zijn 50ste en (voorlopig) laatste interland. Sinds december 2020 is er veel te doen rond de 30-jarige aanvaller uit Amsterdam, die in januari 2021 terugkeerde naar Spartak Moskou. Promes werd eind 2020 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in juli van dat jaar.