Memphis Depay over ophef na bericht aan Quincy Promes: ‘Ben gewoon een mens en steun hem in moeilijke tijden’

Kort na zijn glansrol in het duel met België reageerde Memphis Depay op de ophef die ontstond na zijn uitlatingen over Quincy Promes en Georginio Wijnaldum. ,,Soms vinden mensen mij irritant omdat ik iets te zeggen of te vinden heb.”

Promes wordt verdacht van poging tot moord, wat voor bondscoach Louis van Gaal reden is om de aanvaller niet te selecteren voor Oranje. De oud-speler van Ajax maakte het winnende doelpunt in de Russische bekerfinale, en Memphis sprak zijn waardering voor zijn vriend uit op Instagram. Daarin stond onder meer dat mensen Promes veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen.

,,Quincy en ik hebben een hele sterke band, en ik was trots dat hij daar die prijs heeft gepakt", zei Depay vrijdagavond voor de camera van NOS. ,,Misschien had ik hem alleen moeten feliciteren, maar ik ben ook gewoon een mens die z’n broer steunt in moeilijke tijden.”

Wijnaldum

Ook over Georginio Wijnaldum, die eveneens niet werd geselecteerd door Van Gaal, gaf de aanvaller van Barcelona zijn mening na vragen van journalisten. Wijnaldum krijgt weinig speeltijd bij Paris Saint-Germain en heeft in de ogen van de bondscoach “niet geleverd.”

Depay: ,,Soms vinden mensen mij irritant omdat ik iets te zeggen of te vinden heb. Maar ik geef gewoon antwoord. Dat betekent niet dat ik tegen de bondscoach in ga, want daarvoor heb ik veel te veel respect voor de bondscoach. Ik ben een mens eerst, en daarna ben ik een voetballer met een voorbeeldfuntie.”

Op de vraag of hij ook in de gaten heeft hoeveel fans hij heeft, reageerde de spits eerlijk. ,,Misschien moet ik mijn ogen meer open doen. Ik heb binnenkort een straattoernooi georganiseerd in Rotterdam, en dan kan ik zien hoe kinderen reageren en of ik ze kan inspireren.”