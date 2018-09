Memphis: Ik ga Oranje niet in mijn eentje dragen

,,Ik denk dat ik in verschillende systemen kan spelen’’, aldus Memphis. ,,Maar ik ben geen ‘vaste’ spits. Ik varieer meer, daar voel ik me het lekkerst bij. Die vrijheid bevalt me goed, daar kan ik gevaarlijk mee zijn, en zo speel ik ook vaak bij mijn club Olympique Lyon.’’



Koeman gebruikt Memphis bij de nationale ploeg zoveel mogelijk in eenzelfde soort rol. ,,Tegen Peru kon ik goed de ruimtes benutten, ik stopte er veel energie in, denk ik. Als je er dan ook nog twee kunt inschieten, geeft dat een lekker gevoel.’’



De Franse pers wilde zaterdag ook nog even weten hoe het ervoor stond met de inbraak in zijn huis, onlangs tijdens een wedstrijd van Olympique Lyon. Er werd voor tonnen aan spullen meegenomen, waaronder ook persoonlijke zaken. ,,Ik ga niet liegen dat het me niets doet’’, aldus Memphis. ,,Het is gewoon heel vervelend. Maar ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig was, ik heb het achter me gelaten. Het vervolg ligt bij de politie, daar kan ik verder niets over zeggen.’’