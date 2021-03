Memphis na dreun in Istanboel: ‘We moeten ons niet laten aanpraten dat het dramatisch was’

Door Mikos Gouka



Tussen de trainingssessie in de gym en de maaltijd vindt Memphis even de tijd om terug te blikken op de volledig verpeste opening van de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar. Als het over de veelbesproken locatie van het toernooi gaat, constateert Memphis dat er veel vragen over worden gesteld ‘omdat wij daarnaartoe gaan’.