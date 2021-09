Memphis over selfie met jonge fan: ‘Het hoort niet, maar als hij toch al op het veld is...’

,,Ik zag hem al van ver aankomen", vertelde de aanvaller van Barcelona na de wedstrijd bij de NOS. ,,Het was een jongen van een jaar of dertien. Het hoort niet, maar als hij toch al op het veld is... Het was heel anders dan bij Virgil van Dijk gebeurde na de vorige wedstrijd. Als iemand vanuit mijn dode hoek ineens naast me staat, weer ik hem ook af.”