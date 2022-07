Met nieuw contract Kenneth Taylor voorkomt Ajax dat talent voor ‘een prikje’ is op te halen

Een langer verblijf van Taylor was nog geen uitgemaakte zaak. Door een zomerclausule in diens contract, was de dynamische spelmaker deze zomer voor een ‘prikje’ op te halen bij Ajax. De club dreigde daarmee net als in het geval van de transfervrije Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en André Onana, opnieuw een potentiële goudmijn voor veel te weinig te moeten laten gaan.