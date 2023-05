Met stoppende Stekelenburg (40) is de basiself van de WK-finale van 2010 nu klaar als voetballer

De basiself van Oranje

11. Arjen Robben (39) Interlands: 96 (37 goals) Gestopt in: 2021 bij FC Groningen Tegenwoordig: jeugdtrainer bij amateurclub Be Quick 1887 in Groningen

De invallers

De wissels

Van de negen spelers die op de bank bleven bij Oranje tijdens de WK-finale in Johannesburg op 11 juli 2010 zijn er ook acht gestopt als profvoetballer. Het gaat daarbij om Michel Vorm, Sander Boschker, Khalid Boulahrouz, André Ooijer, Demy de Zeeuw, Stijn Schaars, Ibrahim Afellay en Klaas-Jan Huntelaar.



De enige speler uit de WK-selectie van 2010 die nog wel actief is, is Ryan Babel. De inmiddels 36-jarige aanvaller uit Amsterdam kwam geen minuut in actie in Zuid-Afrika, maar is dertien jaar later nog wel actief bij Eyüpspor op het tweede niveau van Turkije. Babel is daar aanvoerder en kwam in 24 wedstrijden tot vier goals. Zijn contract loopt eind juni af.