Met welke spelers kan Alfred Schreuder bij Ajax doorgaan?

Fortuna Sittard in grote degradatie­zor­gen na nederlaag tegen Vitesse

Fortuna Sittard is door een nederlaag tegen Vitesse in degradatienood gekomen. De Limburgers verloren in eigen huis met 2-1 van de Arnhemmers en zakten naar de zestiende plaats op de ranglijst van de Eredivisie. Als de club op die positie eindigt, moet het in de play-offs spelen om degradatie te voorkomen. Zondag is NEC Nijmegen de laatste tegenstander in de reguliere competitie.

11 mei