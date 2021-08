Michel Vlap eindelijk speler van FC Twente: ‘Ik wil niet zeggen dat ik mislukt ben’

Haps nu alleen met Feyenoord bezig: ‘Zo lang ik hier speel, geef ik honderd procent’

2 augustus Of Ridgeciano Haps na het sluiten van de transfermarkt nog speler van Feyenoord is, dat is maar zeer de vraag. Verschillende buitenlandse clubs volgen de verdediger, die in de Kuip Tyrell Malacia voor zich moet dulden op de linksbackpositie. ,,We gaan wel zien wat er gaat gebeuren.”