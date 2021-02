Michel Vonk vertrekt na drie jaar bij Jong AZ

De oud-profvoetballer van onder meer AZ, Manchester City, Sheffield United en MVV keerde in 2018 terug in Alkmaar. Vonk werkte tussen 2007 en 2011 ook al bij de jeugd van AZ, onder meer als trainer van Jong AZ. De Noord-Hollander verlengde vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2021.



Jong AZ neemt met 19 punten uit 23 wedstrijden de achttiende plek in de eerste divisie in en houdt alleen FC Den Bosch en FC Dordrecht onder zich. De Alkmaarse talenten wonnen pas vijf keer. Vonk werkte eerder als hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam en Telstar. Hij was ook assistent bij sc Heerenveen.