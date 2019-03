Michels, wereldtrainer en oer-Nederlands icoon

Elftal vol internationals Zorgt Neres voor unicum bij Ajax?

19 maart De interlandperiode breekt weer aan. Van de huidige top vier in de eredivisie zijn 45 spelers uitgenodigd voor het nationale elftal. Ajax is de hofleverancier van internationals; met de selectie van Neres is het volledige basiselftal opgeroepen om het vaderland te vertegenwoordigen.