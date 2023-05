Michiel Kramer heeft nog één stiekeme droom: ‘Als pinchhitter terug naar Feyenoord, is het ultieme einde’

Voetbalpod­cast | ‘Bij Ajax is het dit seizoen net zo dramatisch als destijds onder Jan Wouters’

De titelstrijd is nog niet officieel beslist, maar Feyenoord kampioen en PSV tweede lijkt wel de conclusie na dit weekend. Verder transfers, degradatiepijn in het Noorden en andere actuele zaken. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.