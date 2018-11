Miedema bijt van zich af: ‘Ik ben in vorm en iedereen weet dat’

Bij haar club Arsenal scoorde ze na de interland waarin ze was gepasseerd zeven keer in vier wedstrijden. Het is er al een running gag dat als ze twee keer scoort, het niet weer een keer een hattrick kan zijn. ,,Ik was blij dat ik er terug was. Ik ben in vorm en volgens mij weet iedereen dat. Ik voetbal bij Arsenal anders. Ik kom daar soms op de nummer tienpositie te staan. En af en toe sta ik hangend op links. Hier bij Oranje voetbal ik wat meer geïsoleerd. Sjaan (Shanice van de Sanden, red.) is een echte rechtsvoor en de kwaliteiten van Lieke Martens komen ook op onze manier van spelen het beste tot hun recht.”



Miedema is overtuigd van zichzelf: ,,Als je kijkt naar het aantal doelpunten dat ik maak, daar gaat niemand dichterbij komen. Ik ben fit en schiet er elke wedstrijd wel eentje binnen. De bondscoach weet hoe ik erover denk. Iedereen zal er een bepaalde mening over hebben. Ik zou er spelers inzetten die in vorm zijn, en dat ben ik. Ik zit hier met maar één doel en dat is het WK halen.”



Dat ze tijdens de wedstrijd tegen Denemarken chagrijnig op de bank moest zitten, was voor iedere tv-kijker te zien. ,,Tja dan gaat er niet veel in mijn hoofd om of zo. Ik ben gewoon blij dat we nu de finale tegen Zwitserland spelen en dat we ons voor het WK kunnen plaatsen. En als we dat WK dan halen, hebben we echt iets om naar uit te kijken.”