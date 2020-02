Miljoenentransfers De Ligt en Dolberg spekken kas Ajax

Spelersvak­bond hekelt ‘manipula­tie­ve’ Ron Jans: ‘Verhaal van liedje onwaar’

13:12 De Amerikaanse spelersvakbond MLS Players Association (MLSPA) heeft gisteravond in een verklaring uitgehaald naar Ron Jans. Ook de voorzitter van FC Cincinnati Jeff Berding spreekt zich uit. Hij zegt dat er veel meer is gebeurd dan alleen het meezingen van een liedje. De 61-jarige trainer leverde eerder op de dag zijn contract in bij de Amerikaanse voetbalclub vanwege een vermeende racismezaak.