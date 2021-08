Ministerie roept KNVB en clubs tot de orde: ‘Niet wenselijk dat grote groepen samenklitten’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet een beroep op clubs en gemeenten om in gesprek te gaan over samenklittende supporters op de tribunes. Die reactie komt na de Europese voorrondeduels en het eerste eredivisieweekend, waar vaak te zien was hoe fans – ondanks vaste zitplekken – met elkaar feestvierden.

Voetbalclubs in Nederland mogen twee derde van de stadioncapaciteit toegang verlenen tot een wedstrijd, omdat er sprake is van een geplaceerd evenement (vaste zitplaatsen) en een coronatoegangsbewijs benodigd is. Maar wat schuurt in andere door coronamaatregelen getroffen sectoren is dat supporters bovenop elkaar staan en feestvieren. In de Kuip is het zo dat de hele oostzijde afgesloten is, maar alsnog twee derde van de stadioncapaciteit welkom is op de overige plekken.

Geen optimale spreiding, maar Feyenoord zegt zich gewoon aan de regels te houden. Immers is iedereen binnen met een coronatoegangsbewijs en hoeft de anderhalvemetermaatregel niet gehanteerd te worden. Daarbij wil Feyenoord de belevenis van fans een boost geven door ze wat dichter op elkaar te zetten. Bovendien wijst de Rotterdamse club op personeelstekorten in de horeca en beveiliging, waardoor deze manier van spreiden praktischer is.

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor de spreiding bij clubs, maar bemoeit zich er nu toch weer mee. ,,Het ministerie heeft de regels en het belang van verspreiding van supporters deze week nogmaals duidelijk gemaakt aan de KNVB. Zij wijzen hun leden hier op. Daarnaast doen we een beroep op de gemeenten om hierover in gesprek te gaan met de clubs. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en kan ook het beste beoordelen of de clubs aan de regels voldoen. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van clubs om bij te dragen aan het veilig plaatsvinden van evenementen”, stelt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

De huidige regels (67 procent van de fans welkom op vaste zitplaatsen met coronatoegangsbewijs) zijn op deze manier ingesteld om knooppunten (ingangen, wc’s, openbaar vervoer, etc.) iets te ontlasten ten opzichte van een volledige bezetting. Vaste zitplaatsen worden nodig geacht om het aantal contactmomenten tussen aanwezigen beperkt te houden. ,,Grote groepen vormen een risico wat betreft de verspreiding van het virus. Het is dan ook in ieders belang om op het moment dat er wel groepen bij elkaar komen, dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren”, aldus de woordvoerder.

,,Verspreiding van het publiek over het stadion is dan ook van groot belang, aangezien we op die manier het aantal contactmomenten beperken. Tijdens de fieldlabs is uitgebreid geëxperimenteerd met hoe supporters het best kunnen worden verdeeld. De fieldlabs hebben aangetoond dat het aantal contactmomenten lager is als mensen een vaste zitplaats hebben dan als mensen rondlopen. Met een vaste zitplaats en een coronatoegangsbewijs kan de anderhalvemetermaatregel in het stadion losgelaten worden, maar daarmee is het niet wenselijk dat grote groepen samenklitten voor of na de wedstrijd. Dat moet zo veel mogelijk worden voorkomen.”

Demissionair premier Mark Rutte ging vorige week op zijn persconferentie ook even in op de situatie in voetbalstadions. ,,Het is verstandig als ze dat ook een beetje spreiden door de voetbalstadions”, zei hij onder meer. De VWS-woordvoerder vult nu aan: ,,Het is aan de clubs om naar de geest van de wet te handelen en hier verantwoordelijkheid te nemen, om zowel hun bezoekers als de maatschappij veilig te houden.”

