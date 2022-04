Mino Raiola maakte van zijn spelers schatrijke sterren, maar vergat ook zichzelf niet

Door Rik Elfrink



Het Italiaans-Nederlandse talenwonder kon ook een kreng zijn, in een beroepsgroep die zich na het Bosman-arrest van 1996 in een beperkt aantal gevallen nogal exorbitant kon verrijken. Een ongelooflijk kreng soms, tot hij voor zijn cliënten de exacte hoeveelheid miljoenen en andere emolumenten kreeg die ze wilden. Daarna was Raiola weer innemend en iemand met menselijke trekken. Hij was ook een man die kleinere en middelgrote clubs niet altijd het vel over de oren trok. Soms zag hij ineens af van zijn commissie om een transfer mogelijk te maken, tot verrassing van een clubbestuurder of speler.



Bij het sluiten van vooral de grote transfers vergat hij zichzelf niet, want er vloeiden monstrueuze bedragen naar zijn bankrekeningen. Het leidde soms tot grote externe verontwaardiging, maar daar trok hij zich geen bal van aan en zijn commissies en percentages bleven voor hem de maatstaf.