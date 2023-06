Mislintat nam beslissing over Heitinga in ‘afgelopen 24 uur’: ‘Hij heeft absoluut een eerlijke kans gehad’

Mislintat begon op sportcomplex de Toekomst met de mededeling dat de beslissing om afscheid te nemen van de jonge hoofdtrainer een ‘zware’ was voor hem. ,,In korte tijd heb ik gemerkt dat hij een geweldige persoonlijkheid en goed persoon is. We zijn hem ook dankbaar. Maar ook in politiek zware tijden voor de club, moet ik mijn onderzoek op voetbal baseren.”

En die pakte voor Heitinga niet gunstig uit. Donderdagmiddag kreeg de clubman, die de voorbije vier maanden niet kon voorkomen dat Ajax naast de CL-plekken en de beker greep, van Mislintat te horen dat hij niet in aanmerking komt voor contractverlenging als hoofdtrainer. ,,John reageerde professioneel, al kon je ook zien dat hij teleurgesteld was. En daar moet ook ruimte voor zijn, vind ik. Hij heeft alles gegeven en kreeg een zware mededeling.”

Aan die mededeling ging volgens Mislintat veel zorgvuldigheid vooraf. ,,Ik heb dit onderzoek stap voor stap gedaan. Elke week heb ik geanalyseerd wat er op en naast het veld gebeurde. Daarin pleitten een aantal zaken voor John, maar een aantal ook niet. De uiteindelijke beslissing heb ik vanmorgen genomen.”

Mislintat vervolgt: ,,Het is dus niet zo dat ik na de nederlaag tegen Twente heb gezegd dat hij geen trainer kan zijn. En ook niet na de zege op Utrecht dat hij het wel moet zijn. Het is heel belangrijk om de lijn van ontwikkeling te zien over een periode, wedstrijden terug te kijken. Het is een groot onderzoek, niet iets wat je in een minuut of in een emotie beslist.”

Volledig scherm De verloren wedstrijd van zondag tegen FC Twente blijkt de laatste te zijn geweest voor John Heitinga. © ANP

In rook opgaan

Daarmee ziet Heitinga zijn vurige wens om aan te blijven als hoofdcoach, in de transferperiode de selectie ook meer naar zijn hand te zetten en zijn club van daaruit omhoog te stuwen in rook opgaan. Eerder al liet de voormalige verdediger weten het dan pas als een eerlijk kans te beschouwen.

Daar is Mislintat het niet mee eens. ,,Als je de kans krijgt om je vanaf eind januari tot het eind van het seizoen te laten zien, dan is heb je volgens een eerlijke kans gehad. Absoluut. Hij heeft daarin veel wedstrijden voor de kiezen gekregen. Daar heeft hij zich in kunnen laten zien, dingen in ons voordeel kunnen veranderen. Bij sommige dingen heeft hij dat ook gedaan. Hij begon op de vijfde plek. We zijn als derde geëindigd.”

,,Maar we hebben in die periode ook zeven grote wedstrijden gehad. Daarvan won hij er één. Daar zaten ook wedstrijden tussen waarvan we vinden dat hij er meer uit kunnen halen. Al deze zaken neem je in ogenschouw en maken het onderzoek compleet, net als de verwachtingen voor komend seizoen.”

Mislintat streeft ernaar Heitinga te helpen en in een andere rol te behouden voor de club, maar beseft tegelijkertijd dat dat lastig wordt. Dat geldt ook voor de rol als assistent. ,,Een hoofdtrainer die assistent wordt, heb ik nog nergens gezien. En ik zie in Heitinga echt een hoofdtrainer. We moeten kijken hoe we hem daarin kunnen helpen.”