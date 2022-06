Mitchel Bakker: ‘Beoordeel een boek niet op de kaft, Noa Lang en Hakim Ziyech zijn geweldige jongens’

Door Mikos Gouka



De stoere teksten van Noa Lang, die recent in de Belgische krant Het Laatste Nieuws openhartig vertelde over zijn prestaties bij Club Brugge, beheersen de sportpagina’s nog als Mitchel Bakker in Zeist in het zonnetje gaat zitten. De verdediger van Bayer Leverkusen grinnikt over de ophef. ,,Noa en ik kennen elkaar al heel lang’’, zegt hij. ,,We speelden samen bij Ajax en zaten in dezelfde klas. Nee, dat laatste was geen succes. Die leraren moeten ook gedacht hebben ‘wat moeten we met die gasten?’’’