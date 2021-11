Moeizaam spelend AZ doet in Tsjechische vrieskou precies wat nodig is voor groepswinst

Aanvoerder Owen Wijndal vond dat AZ best tevreden mocht zijn met het gelijkspel bij Jablonec. ,,Misschien was het niet altijd even goed”, zei hij bij ESPN. ,,Maar we hebben het duel volwassen uitgespeeld. De 1-1 was genoeg voor ons. We zijn groepswinnaar. Prima toch?”



Het begin was moeizaam. ,,We kwamen een beetje stom op achterstand”, vervolgde de linksback. ,,Jammer, want we moesten gas geven om dat goed te maken. Maar we zijn goed teruggekomen, al was het een slagveld en een slecht veld. Na de 1-1 hebben we eigenlijk niks meer weggegeven. We zijn hier blij mee. Nu even genieten en dan goed verder gaan in de competitie. Ik heb er alle vertrouwen in.”