Moeizame zege op Alavés brengt Atlético naar plek 2

Atlético had in laatste drie thuisduels al niet van Alavés weten te winnen, en ook vanavond hadden de rood-witten het lange tijd bijzonder moeilijk. Halverwege stond het nog altijd 0-0 in het Wanda Metropolitano. Pas nadat routinier Torres na 69 minuten inviel kantelde de wedstrijd: vijf minuten later tekende hij voor de winnende.



Door de overwinning blijft Atlético in het spoor van Barcelona. Omdat Valencia eerder op de zaterdag verrassend verloor bij Eibar (2-1), staat de ploeg van Diego Simeone nu tweede. Het heeft drie punten minder dan koploper Barcelona, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Lionel Messi en co spelen morgen tegen Deportivo La Coruña.



