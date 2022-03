Mogelijk operatie voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow

reportage De bizarre incidenten stapelen zich op bij ADO: stroomsto­ring zoveelste tegenval­ler voor Haagse club

ADO Den Haag-Jong PSV is vrijdagavond gestaakt door een stroomstoring in het Cars Jeans Stadion. De Haagse ploeg moet voor de derde keer in een maand tijd op zoek naar een nieuwe datum voor een wedstrijd. Het was het zoveelste bizarre incident in een uiterst roerige maand voor de Haagse club. Wordt het ooit nog rustig bij ADO?

11 maart